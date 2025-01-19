Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, президент США Джо Байден фактически развязал войну между коллективным Западом и Россией, которая с трудом не перешла в ядерный конфликт с участием Североатлантического альянса.
Медведев в своем Telegram-канале акцентирует внимание, что во время его общения с Байденом обращал на себя внимание «нездоровый интерес к Украине».
«Такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее», – подчеркнул политик.
Администрации Байдена оставляет «тяжелое кризисное наследство своим преемникам» в области отношений с Российской Федерацией. Последствия решений Вашингтона в период президентства Байдена будут проявлять себя еще длительный период времени и «полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия», отметил зампред Совбеза РФ.