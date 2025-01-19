Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, президент США Джо Байден фактически развязал войну между коллективным Западом и Россией, которая с трудом не перешла в ядерный конфликт с участием Североатлантического альянса.

Медведев в своем Telegram-канале акцентирует внимание, что во время его общения с Байденом обращал на себя внимание «нездоровый интерес к Украине».