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Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США

19 января 2025 08:59
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По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, президент США Джо Байден фактически развязал войну между коллективным Западом и Россией, которая с трудом не перешла в ядерный конфликт с участием Североатлантического альянса. 

Медведев в своем Telegram-канале акцентирует внимание, что во время его общения с Байденом обращал на себя внимание «нездоровый интерес к Украине».

Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США-1

Фото: Pinterest

«Такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее», – подчеркнул политик.

Администрации Байдена оставляет «тяжелое кризисное наследство своим преемникам» в области отношений с Российской Федерацией. Последствия решений Вашингтона в период президентства Байдена будут проявлять себя еще длительный период времени и «полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия», отметил зампред Совбеза РФ.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Джо Байден

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