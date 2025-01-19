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Во Франции проходит национальная мобилизация в защиту госбольниц

19 января 2025 07:39
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День национальной мобилизации в защиту государственных больниц проходит во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера здравоохранения страны сейчас переживает трудные времена.

Во Франции проходит национальная мобилизация в защиту госбольниц-2

Дефицит бюджета в госклиниках со времен пандемии вырос в 10 раз. Кроме того, хронически не хватает медперсонала, что стало главной причиной сокращения мест в госпиталях. Выступления в поддержку врачей проходят на фоне эпидемии гриппа, из-за которой около сотни больниц перешли на усиленный режим работы. Участники акции призывают правительство отказаться от политики экономии, ведь это может привести и так сложную ситуацию в сфере к катастрофе.

# Международная политика # Новости Франции

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