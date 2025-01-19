Во Франции проходит национальная мобилизация в защиту госбольниц

День национальной мобилизации в защиту государственных больниц проходит во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера здравоохранения страны сейчас переживает трудные времена.
День национальной мобилизации в защиту государственных больниц проходит во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера здравоохранения страны сейчас переживает трудные времена.
Дефицит бюджета в госклиниках со времен пандемии вырос в 10 раз. Кроме того, хронически не хватает медперсонала, что стало главной причиной сокращения мест в госпиталях. Выступления в поддержку врачей проходят на фоне эпидемии гриппа, из-за которой около сотни больниц перешли на усиленный режим работы. Участники акции призывают правительство отказаться от политики экономии, ведь это может привести и так сложную ситуацию в сфере к катастрофе.