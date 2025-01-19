Во Франции проходит национальная мобилизация в защиту госбольниц

Дефицит бюджета в госклиниках со времен пандемии вырос в 10 раз. Кроме того, хронически не хватает медперсонала, что стало главной причиной сокращения мест в госпиталях. Выступления в поддержку врачей проходят на фоне эпидемии гриппа, из-за которой около сотни больниц перешли на усиленный режим работы. Участники акции призывают правительство отказаться от политики экономии, ведь это может привести и так сложную ситуацию в сфере к катастрофе.