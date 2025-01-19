В Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты против Трампа

В Вашингтоне, выражающие несогласие с политикой избранного президента США Дональда Трампа, вышли на протест, пишет РИА Новости.

Протестующие 18 января пришли на «Марш народа» с антивоенными плакатами и баннерами «остановите Трампа», «свободу Палестине», «планета выше Пентагона». Участниками также был сооружен макет танка, на котором было написано «танк мира».