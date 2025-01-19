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В Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты против Трампа

19 января 2025 08:27
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В Вашингтоне, выражающие несогласие с политикой избранного президента США Дональда Трампа, вышли на протест, пишет РИА Новости.

В Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты против Трампа-1

Фото: Pinterest

Протестующие 18 января пришли на «Марш народа» с антивоенными плакатами и баннерами «остановите Трампа», «свободу Палестине», «планета выше Пентагона». Участниками также был сооружен макет танка, на котором было написано «танк мира».

# Международная политика # Дональд Трамп

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