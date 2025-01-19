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Соцсеть TikTok заблокирована в США

19 января 2025 08:02
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В США сервис TikTok перестал открываться у пользователей, приложения нет в App Store, пишет РИА Новости.

Соцсеть TikTok заблокирована в США-1

Фото: Pinterest

Американских пользователей TikTok уведомляли ранее о том, что социальная сеть прекращает работу на территории страны 19 января. Согласно тексту извещений, сервис останавливает работу в связи с запретом деятельности в Соединенных Штатах Америки.

В социальной сети X начали появляться новые скриншоты уведомлений из приложения, где сказано, что избранный президент США Дональд Трамп «дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность».

# Международная политика # Дональд Трамп

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