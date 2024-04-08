Медведев назвал лидеров западных стран соучастниками теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил лидеров США, Великобритании, Франции и Германии в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», организованному, по его мнению, Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал свое разочарование тем, что руководители этих государств не реагировали на заявления террористов о своей поддержке из Киева. Поэтому Медведев считает, что истинными заказчиками теракта были украинские националисты, а руководители ряда западных стран – их пособниками.