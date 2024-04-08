Число краж в Британии побило полувековой рекорд

Их количество превысило 70 %, что стало рекордом за более чем полвека. В основном это карманные кражи. Участились и грабежи. Причем злоумышленники стали вламываться в дома, даже когда там находятся их хозяева. Количество таких преступлений достигло 69 %. По мнению экспертов, такой всплеск можно объяснить плохой работой полиции и низким показателем раскрываемости краж, что придает ворам смелости.