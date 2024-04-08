Центробанк: Европу ожидает инфляция и потеря конкурентоспособности

Проводимая ЕС политика импортозамещения приведет к инфляции и потере конкурентоспособности. Об этом говорится в отчете Европейского центробанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным авторов документа, попытка снизить зависимость от импорта и дополнительно стимулировать внутреннее производство в Европе может обернуться серьезными экономическими последствиями. По мнению экономистов, использование более дорогих и менее качественных местных комплектующих вместо импортных приведет к росту цен на продукцию европейских предприятий. И сделает ее неконкурентоспособной на мировом рынке.