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Норвегия повышает расходы на оборону

08 апреля 2024 06:14
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Норвегия решила увеличить военные расходы. Для этого в ближайшие 12 лет Осло планирует дополнительно потратить 56 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия повышает расходы на оборону-1

На эти деньги правительство собирается приобрести не менее пяти новых фрегатов и подводных лодок, а также первую в стране систему ПВО дальнего радиуса действия. Число призывников при этом вырастет с 9 до 13,5 тысячи. Как заявил премьер-министр, это будет сдерживать тех, кто может угрожать суверенитету страны.

# Международная политика # Новости Норвегии

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