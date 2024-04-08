Норвегия повышает расходы на оборону

Норвегия решила увеличить военные расходы. Для этого в ближайшие 12 лет Осло планирует дополнительно потратить 56 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти деньги правительство собирается приобрести не менее пяти новых фрегатов и подводных лодок, а также первую в стране систему ПВО дальнего радиуса действия. Число призывников при этом вырастет с 9 до 13,5 тысячи. Как заявил премьер-министр, это будет сдерживать тех, кто может угрожать суверенитету страны.