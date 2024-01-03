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Медучреждения Италии не справляются с наплывом пациентов

03 января 2024 20:04
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Медицинские учреждения Италии не справляются с наплывом пациентов. Нагрузка на сектор возросла в связи с сезонным ростом заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения Италии не справляются с наплывом пациентов-1

Тысячи людей ожидают госпитализации. Нуждающиеся – в основном люди пожилого возраста с респираторными инфекциями. Ситуация ухудшается, – предупредил глава итальянской ассоциации неотложной медицины. Он также отметил, что из-за возникшего коллапса у многих врачей не было новогодних выходных.

# Кризис в ЕС # Новости Италии

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