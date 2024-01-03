Медучреждения Италии не справляются с наплывом пациентов

Медицинские учреждения Италии не справляются с наплывом пациентов. Нагрузка на сектор возросла в связи с сезонным ростом заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей ожидают госпитализации. Нуждающиеся – в основном люди пожилого возраста с респираторными инфекциями. Ситуация ухудшается, – предупредил глава итальянской ассоциации неотложной медицины. Он также отметил, что из-за возникшего коллапса у многих врачей не было новогодних выходных.