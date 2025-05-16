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Мединский раскрыл детали переговоров РФ и Украины в Стамбуле

16 мая 2025 13:58
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Мединский раскрыл детали переговоров РФ и Украины в Стамбуле-0

После прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Глава делегации с российской стороны Мединской отметил, что Россия приняла к сведению запрос Украины по поводу встречи лидеров государств.

В Турции в пятницу состоялись первые с 2022 года прямые контакты между представителями России и Украины. Переговоры длились почти 2 часа. По итогу встречи стороны пришли к договоренности детально прописать свои предложения по прекращению огня в зоне СВО, а также масштабном обмене военнопленными. Пленных предварительно решено обменять в формате 1000 на 1000.

# Владимир Мединский # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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