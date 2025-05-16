РФ и Украина договорились прописать предложения по прекращению огня

Москва и Киев по итогам прошедших переговоров в Стамбуле 16 мая пришли к договоренности детально прописать свои предложения по прекращению огня. Об этом по итогам встречи заявил помощник президента России Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

Переговоры в пятницу в Стамбуле длились почти два часа. Во время встречи с присутствием турецкой стороны делегации обсудили и вопросы обмена пленными. Владимир Мединский обозначил, что Москва и Киев договорились совершить масштабный обмен военнопленными в формате тысяча на тысячу.