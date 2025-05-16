Более 200 французских фермеров вышли на протест из-за ограничений в сельском хозяйстве

Французские фермеры вышли на манифестацию. Более 200 человек на тракторах заполонили улицы трех городов на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии призывают правительство поддержать новый законопроект, направленный на послабление ограничений в области сельского хозяйства, который, в частности, даст им больше возможности пользоваться пестицидами. Полиция перешла на усиленное патрулирование, чтобы избежать всякого рода эксцессов, но это не помогло. В городе Родез фермеры вывалили тюки соломы возле аэропорта и вывесили большой баннер с призывом не блокировать новый законопроект.

В Монтобане перед департаментами сельского хозяйства и финансов были вывалены кучи навоза и мусора. Организаторы акции заявили, что это только начало, следующая, более масштабная, назначена на конец месяца, когда закончатся основные полевые работы.