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Мединский предложил прислать Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»

11 июня 2025 14:14
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Мединский предложил прислать Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»-0

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский готов прислать генеральному секретарю НАТО учебник истории для ознакомления с историей Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Марк Рютте заявил, что Москве следует пересмотреть состав делегации, потому что ее глава – «какой-то историк, читающий лекции об Украине XII века».

Мединский отметил, что можно было бы отправить Рютте учебник по Средневековью, откуда «он бы точно узнал, что в XII веке Украины не было».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Мединский # Марк Рютте

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