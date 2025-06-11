Мединский предложил прислать Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский готов прислать генеральному секретарю НАТО учебник истории для ознакомления с историей Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Марк Рютте заявил, что Москве следует пересмотреть состав делегации, потому что ее глава – «какой-то историк, читающий лекции об Украине XII века».

Мединский отметил, что можно было бы отправить Рютте учебник по Средневековью, откуда «он бы точно узнал, что в XII веке Украины не было».

Фото: Pinterest