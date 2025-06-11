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Трамп намерен использовать закон XIX века для подавления протестов в Лос-Анджелесе

11 июня 2025 13:33
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Президент США нашел легальный способ, чтобы силой оружия подавить вспыхнувшие в Лос-Анджелесе беспорядки. По законодательству, вооруженные силы не могут действовать внутри Соединенных Штатов без одобрения Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен использовать закон XIX века для подавления протестов в Лос-Анджелесе-2

Губернатор Калифорнии уже подал иск в суд на главу Белого дома за то, что тот отправил в штат нацгвардию, назвав это самоуправством. Однако Трамп придумал как обойти эти ограничения. Президент США намерен применить закон о восстании 1807 года, который позволяет задействовать армию для подавления внутренних беспорядков. Если администрации Белого дома это удастся, это будет беспрецедентный случай в истории. Напомним, начавшиеся 7 июня протесты превратили Лос-Анджелес в поле боя. В городе царит хаос: демонстранты громят и грабят магазины, частные дома, поджигают машины. 

# США # Дональд Трамп # Протесты

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