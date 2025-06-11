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Сбежавшие из Золотого учителя грозили коллегам прибить паспорта ко лбам – Шапша

11 июня 2025 13:34
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Сбежавшие из Золотого учителя грозили коллегам прибить паспорта ко лбам – Шапша-0

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапша, педагоги, сбежавшие из поселка Золотое в ЛНР на территорию Западной Украины, отправляли угрозы в адрес коллег. Об этом пишет РИА Новости.

Так, учителя, работающие в интересах националистических вооруженных формирований, отправляли бывшим сотрудникам сообщения, в котрых угрожали «вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями».

Шапша акцентировал внимание, что людей «заставляют забыть общую историю», а также «принуждают любить предателей и палачей».

Фото: pixabay

# Международная политика

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