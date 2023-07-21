Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет, что может породить конфликты в стране. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет издание Politico со ссылкой на военного медика ВСУ.

Военнослужащих интересует, по какой причине часть населения страны принимает участие в конфликте, а часть – нет. По словам военного, если власть президента Украины Владимира Зеленского не изменит систему участия граждан в армии, то это чревато возникновением конфликтов в стране, поскольку бойцы ВСУ считают ее нечестной, особенно в отношении тех, кто не проходят службу в армии и не вносят никакого иного вклада.

Офицер также подчеркнул, что солдаты ВСУ переживают моральное и физическое истощение из-за продолжительного нахождения на передовой – некоторые из них уже не первый год находятся в зоне боевых действий.

Кроме того, ранее австралийский наемник сообщил о царящем в рядах ВСУ произволе со стороны командиров. Он описал ситуацию на передовой как настоящую мясорубку, в которой гибнут его товарищи. Наемник высказал опасение за свою жизнь в связи с распространением подобной информации.