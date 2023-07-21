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Польша и Чехия не справляются с украинскими мигрантами и вынуждены просить помощи у ЕС

21 июля 2023 08:13
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Не рассчитали собственные силы. Польша и Чехия больше не могут самостоятельно справиться с огромным количеством украинских мигрантов, которые прибыли в страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Чехия не справляются с украинскими мигрантами и вынуждены просить помощи у ЕС-1

Теперь они вынуждены просить помощи у Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии. Как отметил Фиала, именно эти два государства приняли наибольшее число украинцев в пересчете на количество населения. И теперь другие участники ЕС должны помогать добродетелям. Убедить в этом Фиала надеется большинство европейских политиков.

# Беженцы # Петр Фиала # Фотофакт

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