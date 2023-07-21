Польша и Чехия не справляются с украинскими мигрантами и вынуждены просить помощи у ЕС

Не рассчитали собственные силы. Польша и Чехия больше не могут самостоятельно справиться с огромным количеством украинских мигрантов, которые прибыли в страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь они вынуждены просить помощи у Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии. Как отметил Фиала, именно эти два государства приняли наибольшее число украинцев в пересчете на количество населения. И теперь другие участники ЕС должны помогать добродетелям. Убедить в этом Фиала надеется большинство европейских политиков.