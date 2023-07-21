RMF FM: в Польше разбился американский разведывательный БПЛА

Американский военный беспилотник потерпел крушение в районе города Тшебиня (Нижнесилезское воеводство, Польша), сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию радиостанцию RMF FM.

Беспилотник упал в лесу и был обнаружен при отсутствии детонации и возгорания. В результате никто не пострадал. По информации радиостанции, аппарат был найден после того, как случайный свидетель позвонил и сообщил о крушении малого самолета в том районе, где он находился. По информации источника, инцидент произошел во время учений, которые проводили американские военные на близлежащем полигоне.