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RMF FM: в Польше разбился американский разведывательный БПЛА

21 июля 2023 08:34
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Американский военный беспилотник потерпел крушение в районе города Тшебиня (Нижнесилезское воеводство, Польша), сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию радиостанцию RMF FM.

Беспилотник упал в лесу и был обнаружен при отсутствии детонации и возгорания. В результате никто не пострадал. По информации радиостанции, аппарат был найден после того, как случайный свидетель позвонил и сообщил о крушении малого самолета в том районе, где он находился. По информации источника, инцидент произошел во время учений, которые проводили американские военные на близлежащем полигоне.

# Международная политика

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