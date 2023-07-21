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В Индии вторые сутки ищут пропавших из-за наводнений и оползней людей

21 июля 2023 08:17
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Новости Индии. Вторые сутки в Индии продолжается спасательная операция. Экстренные службы ищут пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильнейших дождей в сельской местности сошел оползень. Поток грязи и камней накрыл около трех десятков домов.

В Индии вторые сутки ищут пропавших из-за наводнений и оползней людей-1

Предварительно, в ловушке находятся около сотни человек. Точное количество неизвестно. Вся информация у спасателей со слов местных жителей и родственников пропавших. Они ждут новостей на месте ЧП. Число погибших от удара стихии увеличилось: жертвами непогоды стали 16 человек. Напомним, наводнения, оползни и другие несчастные случаи, вызванные проливным дождем в Индии, унесли уже более 100 жизней с начала сезона муссонов.

# Наводнение # Фотофакт

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