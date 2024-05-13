МЧС России завершили спасательные работы в разрушенном доме в Белгороде – есть погибшие

Сотрудники МЧС России закончили разбор завалов и поисково-спасательные работы в разрушенном многоквартирном доме после атаки ВСУ в Белгороде, передает РИА Новости.

По данным ведомства, из-под завалов у спасателей получилось достать 17 человек с ранениями различной степени тяжести. 15 жильцов дома обнаружены погибшими.

Напомним, что 12 мая ВСУ совершили массированную ракетную атаку по Белгороду. Один из снарядов взорвался в жилом многоэтажном доме, в следствие чего произошло обрушение целого подъезда.

Фото: МЧС России