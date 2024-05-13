С двукратным отрывом от оппонента Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве

На президентских выборах в Литовской Республике в первом туре с двукратным отрывом от оппонента победил действующий руководитель страны Гитанас Науседа, пишет РИА Новости.

По информации ЦИК Литвы, Науседа завоевал чуть более 44 % голосов, в то время как другой претендент на пост главы государства, Ингрида Шимоните, набрала 19,78 %.

Для безоговорочной победы на выборах в первом туре необходимо было набрать более 50 % голосов избирателей, чего двумя претендентами сделано не было, поэтому состоится второй раунд голосования.