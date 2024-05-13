Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре

Действующий президент Литвы не смог выиграть выборы в первом туре. Он получил более 46 % голосов, однако этого недостаточно для безоговорочной победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Науседе придется вновь побороться за должность теперь во втором туре. Его оппоненткой вновь станет премьер-министр страны Шимоните. Судя по результатам прошедшего голосования, она не сможет составить серьезную конкуренцию нынешнему президенту. В предыдущим туре политик набрала менее 20 % голосов. Напомним, что на пост президента претендовали 8 кандидатов. Литовцам предстояло выбрать главу государства на ближайшие 5 лет. Однако для них электоральная кампания не стала судьбоносным событием. Если посмотреть на итоговую явку, которая составила менее 60 % процентов, жители не очень верят в перемены к лучшему.