Прямой эфир

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре

13 мая 2024 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действующий президент Литвы не смог выиграть выборы в первом туре. Он получил более 46 % голосов, однако этого недостаточно для безоговорочной победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре-1

Науседе придется вновь побороться за должность теперь во втором туре. Его оппоненткой вновь станет премьер-министр страны Шимоните. Судя по результатам прошедшего голосования, она не сможет составить серьезную конкуренцию нынешнему президенту. В предыдущим туре политик набрала менее 20 % голосов. Напомним, что на пост президента претендовали 8 кандидатов. Литовцам предстояло выбрать главу государства на ближайшие 5 лет. Однако для них электоральная кампания не стала судьбоносным событием. Если посмотреть на итоговую явку, которая составила менее 60 % процентов, жители не очень верят в перемены к лучшему.

# Выборы # Гитанас Науседа # Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Украина признала успех российской армии на харьковском направлении
13 мая 2024 08:23

Украина признала успех российской армии на харьковском направлении

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?
12 мая 2024 19:22

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя
12 мая 2024 19:17

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль
12 мая 2024 18:53

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»
12 мая 2024 18:53

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»

Литва выбирает президента – 12 мая стартовал основной день голосования
12 мая 2024 17:14

Литва выбирает президента – 12 мая стартовал основной день голосования

Французские силовики «зачищают» Париж от бездомных перед Олимпиадой
12 мая 2024 14:26

Французские силовики «зачищают» Париж от бездомных перед Олимпиадой

В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО
12 мая 2024 14:21

В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты
12 мая 2024 13:59

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты

Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Харьковской области
12 мая 2024 13:16

Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Харьковской области

Минобороны РФ: за сутки ВС России уничтожили МиГ-29 и вертолет Ми-8
12 мая 2024 13:04

Минобороны РФ: за сутки ВС России уничтожили МиГ-29 и вертолет Ми-8

В Варшаве локализовали крупное возгорание ТЦ
12 мая 2024 12:21

В Варшаве локализовали крупное возгорание ТЦ