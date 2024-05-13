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Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы

13 мая 2024 08:34
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Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы-1

Здание рискует обвалиться в любой момент, сообщают экстренные службы. Из-за высоких температур может обрушиться оставшаяся часть крыши. По данным полиции, никто из людей не пострадал. Однако владельцы магазинов так не считают. Во власти огня оказались почти полторы тысячи торговых точек и пунктов обслуживания. Их владельцы жалуются на огромные убытки. Напомним, что к ликвидации возгорания, которое произошло накануне, было привлечено около 200 пожарных и 50 единиц техники, но потушить пламя быстро не удалось. Спасатели пока не называют причину случившегося. Не исключено, что это был поджог.

# Пожар # Новости Польши

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