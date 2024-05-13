Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы

Здание рискует обвалиться в любой момент, сообщают экстренные службы. Из-за высоких температур может обрушиться оставшаяся часть крыши. По данным полиции, никто из людей не пострадал. Однако владельцы магазинов так не считают. Во власти огня оказались почти полторы тысячи торговых точек и пунктов обслуживания. Их владельцы жалуются на огромные убытки. Напомним, что к ликвидации возгорания, которое произошло накануне, было привлечено около 200 пожарных и 50 единиц техники, но потушить пламя быстро не удалось. Спасатели пока не называют причину случившегося. Не исключено, что это был поджог.