Массовый расстрел в Керчи: будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза Владислава Рослякова

Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остается приковано к керчинской трагедии. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 октября стали известны новые подробности и, в частности, видео с камеры наблюдения, установленной в оружейном магазине.

За четыре дня до атаки в колледже студент купил здесь 150 патронов.

В ходе допроса подруга стрелка сообщила, что он часто ссорился с товарищами по учебе, рассказывал об издевательствах и о своем желании «отплатить» за это.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Тем временем пострадавших, нуждающихся в особом медицинском уходе, переправляют в ведущие клиники.