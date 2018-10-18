Массовый расстрел в Керчи: будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза Владислава Рослякова
Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остается приковано к керчинской трагедии. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии
Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу Владислава Рослякова.
18 октября стали известны новые подробности и, в частности, видео с камеры наблюдения, установленной в оружейном магазине.
За четыре дня до атаки в колледже студент купил здесь 150 патронов.
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Также выяснилось, что нападавший хотел отомстить одногруппникам.
В ходе допроса подруга стрелка сообщила, что он часто ссорился с товарищами по учебе, рассказывал об издевательствах и о своем желании «отплатить» за это.
Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим
Тем временем пострадавших, нуждающихся в особом медицинском уходе, переправляют в ведущие клиники.
Транспортный самолет МЧС России доставил семерых подростков на лечение в Москву. В больницах остаются десятки раненых.