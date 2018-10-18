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Хотел отомстить одногруппникам. Выяснялись мотивы стрелка из Керчи

18 октября 2018 13:48
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Новости мира. Новые подробности о керченском стрелке всплывают в ходе расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

В сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в оружейном магазине. За 4 дня до атаки в колледже злоумышленник приобрёл здесь 150 патронов.

Хотел отомстить одногруппникам. Выяснялись мотивы стрелка из Керчи-1

Также выяснилось, что нападавший хотел отомстить одногруппникам. В ходе допроса подруга стрелка сообщила, что он часто ссорился с товарищами по учёбе.

Хотел отомстить одногруппникам. Выяснялись мотивы стрелка из Керчи-4

Рассказывал об издевательствах и о своём желании «отплатить» за это.

«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл» - глава Крыма об убийце

Тем временем пострадавших, нуждающихся в особом медицинском уходе, переправляют в ведущие больницы. В клиниках остаются десятки раненых.

# Нападение # Фотофакт

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