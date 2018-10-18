Хотел отомстить одногруппникам. Выяснялись мотивы стрелка из Керчи
Новости мира. Новые подробности о керченском стрелке всплывают в ходе расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в оружейном магазине. За 4 дня до атаки в колледже злоумышленник приобрёл здесь 150 патронов.
Также выяснилось, что нападавший хотел отомстить одногруппникам. В ходе допроса подруга стрелка сообщила, что он часто ссорился с товарищами по учёбе.
Рассказывал об издевательствах и о своём желании «отплатить» за это.
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Тем временем пострадавших, нуждающихся в особом медицинском уходе, переправляют в ведущие больницы. В клиниках остаются десятки раненых.