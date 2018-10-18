Хотел отомстить одногруппникам. Выяснялись мотивы стрелка из Керчи

Новости мира. Новые подробности о керченском стрелке всплывают в ходе расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим В сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в оружейном магазине. За 4 дня до атаки в колледже злоумышленник приобрёл здесь 150 патронов.

Также выяснилось, что нападавший хотел отомстить одногруппникам. В ходе допроса подруга стрелка сообщила, что он часто ссорился с товарищами по учёбе.