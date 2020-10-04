Обстановка в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой. Под обстрелом город Степанакерт

Новости мира. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе продолжается. Регион остается зоной боевых действий. Под обстрелом город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступают сообщения о применении тяжелой артиллерии и авиации, а также реактивных систем залпового огня. Улицы города опустели, гул сирены, отсутствие связи и электричества. Местные жители вновь вынуждены укрываться в подвалах своих домов.

Идет война. Во время авианалета наш дом недалеко находился, мы были в подвале. Как весь народ, так и мы. Наши мужчины на передовой, а мы в тылу дружно поддерживаем, я вот спешу на работу.

Обстановка в зоне конфликта остается напряженной. Обе противоборствующие стороны продолжают взаимно обвинять друг друга в эскалации конфликта. Едва ли не каждый час поступают данные о новых погибших и раненых. Под обстрел попадают журналисты, а также представители гуманитарных организаций.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули с новой силой ровно неделю назад. Мировое сообщество призывает Ереван и Баку остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

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