«Сейчас мы должны о себе заявить и сказать: «Хватит!» Жители Европы протестует против карантина

Устали от карантина: массовые протесты против ограничительных мер практически ежедневно проходят в различных странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни жителей бедных кварталов Мадрида не согласны с действиями властей. Чтобы остановить рост числа зараженных, правительство оградило множество районов от остальной части испанской столицы. Покидать их можно, только чтобы добраться до работы, школы или больницы. Под действие такого запрета попали более миллиона испанцев.

Ракел, местная жительница (Испания):

Мы верим, что лучшим вариантом было бы не изолировать пострадавшие районы, но дать им лучшее медицинское обслуживание и привлечь внимание общественности, чего у нас не было уже много месяцев, с тех пор как управление перешло от центрального правительства к региональному.

На улицы Парижа и Марселя вышли владельцы ресторанов, баров и клубов. Они выступают против ограничения времени работы их заведений. В Париже с 28 сентября кафе должны закрываться в 22 часа, а в Марселе – и вовсе прекратить работу.

Энтони Маррара, владелец ресторана (Франция):

Что нам, владельцам ресторанов, сейчас делать? Мы обычно никогда не протестуем, потому что на это просто нет времени, мы работаем. Но сейчас мы должны о себе заявить и сказать: «Хватит!» Они заставили нас закрыться, соблюдать меры по охране здоровья, и мы выполняли требования на все 100 %, а теперь мы должны вновь вернуться к изоляции в Марселе? Почему? И это касается только нас, другие могут работать! Если так продолжится, мы все просто будем вынуждены закрыться.

Массовые демонстрации прошли и в Португалии. Тысячи рабочих призывали правительство поднять зарплаты и защитить их от массовых сокращений, которые накрыли страну из-за пандемии.

Луис Батиста, местный житель (Португалия):

Существует так много мер по оказанию помощи компаниям, но самое важное – запретить увольнения на предприятиях, которые получают деньги от всех нас, от социального обеспечения. Но они не сделали этого. Это позор. Почему при такой мощной финансовой поддержке для компаний у них не хватает политического мужества, чтобы остановить сокращения? Это большой вопрос.