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Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

12 апреля 2020 19:28
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Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса-1

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Южной Корее:
Основные методы, которые применяются для борьбы с коронавирусом, это массовое тестирование населения, а также отслеживание их контактов и изоляция лиц, которые имели тесное общение с инфицированными. Это делается при помощи применения информационных технологий.

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Там, где это возможно, используются такие формы, как дистанционное обучение, дистанционная работа. Правительству Кореи пока удалось избежать применения жестких карантинных мер и несколько смягчить последствия вируса для экономики и торговли.

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса-4

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса-6

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса-8

# Коронавирус # Андрей Попков # Алена Сырова # Фотофакт

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