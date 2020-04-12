Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Южной Корее:

Основные методы, которые применяются для борьбы с коронавирусом, – это массовое тестирование населения, а также отслеживание их контактов и изоляция лиц, которые имели тесное общение с инфицированными. Это делается при помощи применения информационных технологий.

О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Там, где это возможно, используются такие формы, как дистанционное обучение, дистанционная работа. Правительству Кореи пока удалось избежать применения жестких карантинных мер и несколько смягчить последствия вируса для экономики и торговли.