Уровень преступности по всему миру снизился, так как люди вынуждены оставаться дома

Новости мира. Уровень преступности снижается по всему миру, поскольку COVID-19 вынуждает людей оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в американском Чикаго количество арестов, связанных с распространением наркотиков, за несколько недель после введения карантина сократилось на 42 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом же преступность в городе снизилась на 10 %, и такая тенденция прослеживается во всем мире.

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Даже в регионах с самым высоким показателем случаев насилия в последнее время погибает меньше людей и совершается меньше грабежей. Так, по всей Латинской Америке уровень преступности снизился до показателя, невиданного десятилетиями.