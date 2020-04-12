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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

12 апреля 2020 12:07
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Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане-1

Очаг залегал на глубине 10 километров. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от принадлежащего Франции острова Амстердам с населением около 40 человек.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом местные власти завили, что угроза цунами объявляться не будет.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане-4

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане-6

# Землетрясение # Фотофакт

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