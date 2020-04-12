Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от принадлежащего Франции острова Амстердам с населением около 40 человек.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом местные власти завили, что угроза цунами объявляться не будет.