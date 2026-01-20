На Западе идут разговоры, не пора ли НАТО «закрывать» как альянс – Лавров

НАТО, ОБСЕ – это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис НАТО, в котором сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли его закрывать, – заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности Министерства в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

«Одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО, но это отдельная история», – продолжил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что евроатлантическая концепция обеспечения безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, именно поэтому идет речь о евразийской безопасности.

Политик отметил, что нельзя принять как данное, что есть какая-то европейская структура, будь то НАТО, ОБСЕ или Евросоюз.

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