Прямой эфир

На Западе идут разговоры, не пора ли НАТО «закрывать» как альянс – Лавров

20 января 2026 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Западе идут разговоры, не пора ли НАТО «закрывать» как альянс – Лавров-0

НАТО, ОБСЕ – это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис НАТО, в котором сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли его закрывать, – заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности Министерства в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

«Одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО, но это отдельная история», – продолжил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что евроатлантическая концепция обеспечения безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, именно поэтому идет речь о евразийской безопасности. 

Политик отметил, что нельзя принять как данное, что есть какая-то европейская структура, будь то НАТО, ОБСЕ или Евросоюз.

Фото: pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Болгарии объявил об отставке
20 января 2026 08:28

Президент Болгарии объявил об отставке

32 БПЛА ВСУ сбито российскими ПВО за ночь
20 января 2026 08:15

32 БПЛА ВСУ сбито российскими ПВО за ночь

Telegraph: Норвегия призвала граждан готовиться к реквизиции в случае войны с Россией
20 января 2026 08:01

Telegraph: Норвегия призвала граждан готовиться к реквизиции в случае войны с Россией