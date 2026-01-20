МИД России: политики Запада жалеют, что не прислушались к речи Путина в Мюнхене

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ряд западных политиков сожалеют, что не отреагировали речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, пишет РИА Новости.

В ходе широко известной речи Путин выступил с критикой внешней политики Соединенных Штатов и идей однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и базирования на территории Восточной Европы объектов противоракетной обороны США.

Политики стран Запада, как указывает дипломат, в тот момент не отреагировали на Мюнхенскую речь Путина, о чем в современных реалиях начали жалеть. «Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

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