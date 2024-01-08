Индийская миссия по изучению Солнца достигла орбиты. От Земли ее отделяют 1,5 миллиона километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индийская миссия по изучению Солнца достигла орбиты. От Земли ее отделяют 1,5 миллиона километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На станции работают семь исследовательских систем. Космический аппарат изучает солнечную фотосферу, измеряет магнитное поле, находясь в точке Лагранжа. Это уникальная область, где силы гравитации между Землей и Солнцем приходят в состояние равновесия.