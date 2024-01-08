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Индийская миссия по изучению Солнца достигла орбиты

08 января 2024 05:53
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Индийская миссия по изучению Солнца достигла орбиты. От Земли ее отделяют 1,5 миллиона километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийская миссия по изучению Солнца достигла орбиты-1

На станции работают семь исследовательских систем. Космический аппарат изучает солнечную фотосферу, измеряет магнитное поле, находясь в точке Лагранжа. Это уникальная область, где силы гравитации между Землей и Солнцем приходят в состояние равновесия.

# Космос

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