ООН заявила о непригодности сектора Газа для жизни

Сектор Газа непригоден для жизни. Об этом заявили в ООН. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время гуманитарная ситуация в анклаве достигла критического уровня. Дефицит лекарств и предметов первой необходимости усугубляется. В Газе заявляют, что жертв палестино-израильского конфликта будет больше. В том числе из-за роста количества заболевших.