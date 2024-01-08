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ООН заявила о непригодности сектора Газа для жизни

08 января 2024 06:26
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Сектор Газа непригоден для жизни. Об этом заявили в ООН. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН заявила о непригодности сектора Газа для жизни-1

За это время гуманитарная ситуация в анклаве достигла критического уровня. Дефицит лекарств и предметов первой необходимости усугубляется. В Газе заявляют, что жертв палестино-израильского конфликта будет больше. В том числе из-за роста количества заболевших.

# Палестина-Израиль

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