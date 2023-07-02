Маск изменил лимиты и ввёл ограничение на чтение постов в Twitter

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск анонсировал расширение лимитов на количество сообщений, которые могут читать пользователи ежедневно, сообщает РИА Новости.

Такое решение было сделано в увязке с потребностью побороть «скрепинг» – автоматизированный сбор больших объемов данных. Маск в своем Twitter написал, что новые лимиты составят 10 тысяч, 1 тысячу и 500 сообщений для владельцев верифицированных, неверифицированных и новых неверифицированных аккаунтов соответственно. Изначально лимиты составляли 6 тысяч, 600 и 300, но Маск повысил их до 8 тысяч, 800 и 400.

В пятницу, 30 июня, он также обратил внимание на то, что сотни организаций «скрепингуют» в Twitter, и попросил у юзеров совета, как бороться с этой практикой, которая негативно сказывается на качестве работы социальной сети.