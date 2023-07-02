Прямой эфир

Маск изменил лимиты и ввёл ограничение на чтение постов в Twitter

02 июля 2023 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск анонсировал расширение лимитов на количество сообщений, которые могут читать пользователи ежедневно, сообщает РИА Новости. 

Такое решение было сделано в увязке с потребностью побороть «скрепинг» – автоматизированный сбор больших объемов данных. Маск в своем Twitter написал, что новые лимиты составят 10 тысяч, 1 тысячу и 500 сообщений для владельцев верифицированных, неверифицированных и новых неверифицированных аккаунтов соответственно. Изначально лимиты составляли 6 тысяч, 600 и 300, но Маск повысил их до 8 тысяч, 800 и 400. 

В пятницу, 30 июня, он также обратил внимание на то, что сотни организаций «скрепингуют» в Twitter, и попросил у юзеров совета, как бороться с этой практикой, которая негативно сказывается на качестве работы социальной сети. 

# общество # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
Беспорядки в Европе. В ночь на 2 июля неспокойно было во Франции, в Бельгии и Швейцарии
02 июля 2023 08:19

Беспорядки в Европе. В ночь на 2 июля неспокойно было во Франции, в Бельгии и Швейцарии

Рогов: украинская армия готовится ко второму раунду масштабного контрнаступления в Запорожье
02 июля 2023 08:12

Рогов: украинская армия готовится ко второму раунду масштабного контрнаступления в Запорожье

В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле
01 июля 2023 13:33

В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле