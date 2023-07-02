Беспорядки в Европе. В ночь на 2 июля неспокойно было во Франции, в Бельгии и Швейцарии

Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Не обошлось без столкновений с полицией и задержаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из швейцарских городов протестующие громили остановки, магазины, есть случаи грабежей. В Бельгии было немногим спокойнее – правоохранители выборочно проверяли людей, вызывавших подозрение, и проводили задержания. В Брюсселе в полицейские участки препроводили 10 человек.

В самой Франции это число намного выше. Только за ночь за решеткой оказались почти 500 человек. Кроме того, для подавления протестов французская служба безопасности направила подкрепление в три крупнейших города: Париж, Лион и Марсель. Речь идет о 45 тысячах полицейских. Как считают многие эксперты, протесты – серьезный удар по глобальному имиджу не только франции, но и ее президента. Сам же Макрон обвинил в беспорядках соцсети и видеоигры.