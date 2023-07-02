Прямой эфир

Рогов: украинская армия готовится ко второму раунду масштабного контрнаступления в Запорожье

02 июля 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинские военные готовятся ко второму масштабному контрнаступлению в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Согласно его словам, вражеские силы пытаются запутать российскую разведку, проводя маневрирование и переброску войск по всей линии фронта. Они делают это для скрытия своих основных сил. Рогов указал, что противник может нанести главный удар в любой части фронта от Васильевского направления до Времевского выступа. В последние четыре недели проводились многочисленные разведывательные операции, изучались варианты наступления и прорыва, а также изучалась реакция и взаимодействие украинских подразделений. Со стороны противника также были осуществлены обстрелы задних позиций с целью поражения важных объектов инфраструктуры. 

С начала июня украинские силы проводят контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако они не достигли успеха ни на одном из этих направлений и понесли значительные потери.

# Международная политика # Владимир Рогов

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле
01 июля 2023 13:33

В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле

В провинции Хунань ливни затопили десятки городов и деревень
01 июля 2023 12:35

В провинции Хунань ливни затопили десятки городов и деревень

В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком
01 июля 2023 12:23

В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком