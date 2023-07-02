Украинские военные готовятся ко второму масштабному контрнаступлению в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Согласно его словам, вражеские силы пытаются запутать российскую разведку, проводя маневрирование и переброску войск по всей линии фронта. Они делают это для скрытия своих основных сил. Рогов указал, что противник может нанести главный удар в любой части фронта от Васильевского направления до Времевского выступа. В последние четыре недели проводились многочисленные разведывательные операции, изучались варианты наступления и прорыва, а также изучалась реакция и взаимодействие украинских подразделений. Со стороны противника также были осуществлены обстрелы задних позиций с целью поражения важных объектов инфраструктуры.

С начала июня украинские силы проводят контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако они не достигли успеха ни на одном из этих направлений и понесли значительные потери.