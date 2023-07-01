В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле

Новости Мексики. Кадры, которые мы получили из Мексики. Раз в год там проходит удивительная церемония. Танцы, музыка и веселье – все по поводу свадьбы, на которой женят мэра небольшого городка. Все бы ничего, только невеста далеко не красавица. Ведь она – крокодил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.