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В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле

01 июля 2023 13:33
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Новости Мексики. Кадры, которые мы получили из Мексики. Раз в год там проходит удивительная церемония. Танцы, музыка и веселье – все по поводу свадьбы, на которой женят мэра небольшого городка. Все бы ничего, только невеста далеко не красавица. Ведь она – крокодил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике мэра небольшого города женят на крокодиле-1

Издревле эти рептилии здесь считаются олицетворением Матери-Земли. А их брак с местными лидерами символизирует единение людей с божественным. Под звуки труб и праздничный ритм барабанов местные жители несут невесту-крокодила на руках по улицам, а мужчины обмахивают процессию шляпами. Такой незамысловатый ритуал сулит мексиканцам дожди и хороший урожай. 

# Человек и животные # Новости Мексики # Фотофакт

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