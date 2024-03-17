В Южной Осетии обсуждают вхождение в состав РФ

Возможность присоединения Южной Осетии к России сейчас активно обсуждаются с Москвой, сообщил председатель парламента региона Алан Алборов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что все обсуждаемые вопросы находятся в контексте двухсторонних отношений и договоренностей с Россией. Также Алборов заметил, что Москва и Цхинвал ведут скоординированную внешнюю политику.

В 2023 году лидер Южной Осетии выразил надежду, что регион вскоре войдет в состав России, хотя официальный представитель Кремля сказал, что Москва не собирается делать шаги в этом направлении. Однако в случае, если Южная Осетия выступит с конкретными предложениями, они будут рассмотрены.