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В Южной Осетии обсуждают вхождение в состав РФ

17 марта 2024 09:43
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Возможность присоединения Южной Осетии к России сейчас активно обсуждаются с Москвой, сообщил председатель парламента региона Алан Алборов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что все обсуждаемые вопросы находятся в контексте двухсторонних отношений и договоренностей с Россией. Также Алборов заметил, что Москва и Цхинвал ведут скоординированную внешнюю политику.

В 2023 году лидер Южной Осетии выразил надежду, что регион вскоре войдет в состав России, хотя официальный представитель Кремля сказал, что Москва не собирается делать шаги в этом направлении. Однако в случае, если Южная Осетия выступит с конкретными предложениями, они будут рассмотрены.

# Международная политика

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