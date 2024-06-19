Самой большой бедой Европы стала зависимость от Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, термин «сателлиты» в данный момент мало применим к странам Европы в контексте их взаимоотношений с США. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, «пора, кажется, вспомнить термин из области древнеримского права: amicus populi Romani, то есть «друг римского народа», отметила представитель МИД РФ. Подобным образом консулами и императорами Рима назывались «цари-клиенты», находящиеся в абсолютной зависимости, объяснила Захарова.

На данный момент в списках amici praesidenti Americani – большое количество лиц, не учитывающих интересы граждан своих стран, а выполняющих волю, диктуемую из-за океана, отметила Мария Захарова.