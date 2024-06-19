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В Чаде загорелся крупнейший склад боеприпасов в стране

19 июня 2024 07:54
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В Чаде загорелся крупнейший в стране склад боеприпасов. В охваченном огнем здании произошло несколько мощных взрывов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чаде загорелся крупнейший склад боеприпасов в стране-1

Повреждены десятки домов поблизости от места ЧП. Сообщается о нескольких погибших и раненых. Власти не исключили, что причиной происшествия стала диверсия. Президент страны пообещал провести тщательное расследование и найти всех виновных.

# Пожар

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