В Чаде загорелся крупнейший склад боеприпасов в стране

В Чаде загорелся крупнейший в стране склад боеприпасов. В охваченном огнем здании произошло несколько мощных взрывов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждены десятки домов поблизости от места ЧП. Сообщается о нескольких погибших и раненых. Власти не исключили, что причиной происшествия стала диверсия. Президент страны пообещал провести тщательное расследование и найти всех виновных.