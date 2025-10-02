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Forbes назвал первого человека, состояние которого достигло $500 млрд

02 октября 2025 07:36
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Forbes назвал первого человека, состояние которого достигло $500 млрд-0

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние пробило отметку в 500 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

К вечеру 1 октября оно достигло 500,5 миллиардов. Рост капитала связывают с его решением сосредоточиться на бизнесе, отказавшись от участия в правительственных инициативах.

За Маском следуют Ларри Эллисон, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Ларри Пейдж. Предыдущий рекорд также принадлежал Маску – в декабре прошлого года его состояние впервые превысило 400 миллиардов долларов.

Фото: pixabay

# Звезды # Деньги

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