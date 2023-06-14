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Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии

14 июня 2023 09:42
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Новости Индонезии. Искупить трудом свою вину перед природой решили бывшие браконьеры в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Идея принадлежит местному ученому Сяфюдину Юсуфу. Он самостоятельно взялся за восстановление рифов, а потом привлек помощников.

Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии-1

Сяфюдин Юсуф, ученый:
Когда людей вовлекают в такой процесс, их возможности расширяются. Мы даем им знания, которые они могут донести до других. Хотя в этом деле участвуют всего несколько человек, но влияние довольно большое.

Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии-4

Волонтеры делают специальные каркасы и опускают их на морское дно. К ним крепят живые кораллы, а те потом разрастаются. Чем больше коралловых рифов, тем больше рыбы в море.

# Охрана природы # Новости Индонезии # Фотофакт

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