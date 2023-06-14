Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии

Новости Индонезии. Искупить трудом свою вину перед природой решили бывшие браконьеры в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Идея принадлежит местному ученому Сяфюдину Юсуфу. Он самостоятельно взялся за восстановление рифов, а потом привлек помощников.

Сяфюдин Юсуф, ученый:

Когда людей вовлекают в такой процесс, их возможности расширяются. Мы даем им знания, которые они могут донести до других. Хотя в этом деле участвуют всего несколько человек, но влияние довольно большое.