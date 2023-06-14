В лондонской больнице появился робот, который делает операции
Новости Великобритании. Новый хирург появился в лондонской больнице. Его зовут Уго. И он полностью оборудован для проведения сложных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока настоящих пациентов машине не доверяют, но способности устройства уже тестируют. Итак, лег на операционный стол болгарский перец. На нем проверят точность движений робота.
Бен Чаллакомб, хирург:
Операция прошла очень хорошо. Думаю, это будет важно в целом и для Национальной службы здравоохранения.
Более 7 миллионов британцев сегодня стоят в очереди на операцию. Эксперты считают, что внедрение роботов поможет быстрее обслуживать пациентов. Правда, стоит один такой помощник почти 2 миллиона долларов. Сейчас эта лондонская больница проводит около полутора тысяч операций в год. Но теперь дело пойдет быстрее, верят врачи.