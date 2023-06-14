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В лондонской больнице появился робот, который делает операции

14 июня 2023 09:44
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Новости Великобритании. Новый хирург появился в лондонской больнице. Его зовут Уго. И он полностью оборудован для проведения сложных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока настоящих пациентов машине не доверяют, но способности устройства уже тестируют. Итак, лег на операционный стол болгарский перец. На нем проверят точность движений робота.

В лондонской больнице появился робот, который делает операции-1

Бен Чаллакомб, хирург:
Операция прошла очень хорошо. Думаю, это будет важно в целом и для Национальной службы здравоохранения.

В лондонской больнице появился робот, который делает операции-4

Более 7 миллионов британцев сегодня стоят в очереди на операцию. Эксперты считают, что внедрение роботов поможет быстрее обслуживать пациентов. Правда, стоит один такой помощник почти 2 миллиона долларов. Сейчас эта лондонская больница проводит около полутора тысяч операций в год. Но теперь дело пойдет быстрее, верят врачи.

# Медицина # Новости Великобритании # Фотофакт

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