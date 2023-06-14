Новости Индии. Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат. Там остановлена работа портов, рыболовным судам запретили выходить в море. Тем, кто находится на промысле, приказано срочно вернуться в гавани. Прекращены занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти активно готовятся к удару циклона, который стремительно приближается к побережью и, как ожидается, обрушится на него уже в четверг. По словам синоптиков, он принесет с собой ураганный ветер с порывами до 150 км/ч. В целях безопасности из прибрежных районов эвакуированы более 3 тысяч человек. Их разместили в специально оборудованных для этого пунктах временного содержания. По словам властей, от сильного циклона могут пострадать восемь районов штата.