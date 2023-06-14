Прямой эфир

Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат

14 июня 2023 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат. Там остановлена работа портов, рыболовным судам запретили выходить в море. Тем, кто находится на промысле, приказано срочно вернуться в гавани. Прекращены занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат-1

Власти активно готовятся к удару циклона, который стремительно приближается к побережью и, как ожидается, обрушится на него уже в четверг. По словам синоптиков, он принесет с собой ураганный ветер с порывами до 150 км/ч. В целях безопасности из прибрежных районов эвакуированы более 3 тысяч человек. Их разместили в специально оборудованных для этого пунктах временного содержания. По словам властей, от сильного циклона могут пострадать восемь районов штата.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии 18-летний военный расстрелял сослуживцев из винтовки
14 июня 2023 08:57

В Японии 18-летний военный расстрелял сослуживцев из винтовки

США готовы передать Украине снаряды с обеднённым ураном
14 июня 2023 08:41

США готовы передать Украине снаряды с обеднённым ураном

Медведев предложил создать санитарную зону по границам Львова
14 июня 2023 08:33

Медведев предложил создать санитарную зону по границам Львова