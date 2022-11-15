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Малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание

15 ноября 2022 07:00
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Новости Германии. Малый бизнес Германии опасается за свое экономическое выживание. Об этом пишут местные СМИ. По данным мюнхенского Института экономических исследований, почти 20 % предприятий и самозанятых в Германии опасаются за свое дальнейшее существование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание-1

При этом перспективы компаний на ближайшие месяцы и правда неутешительны. А проблемы охватывают все отрасли. Значительное влияние на экономику ФРГ оказали энергетический кризис, высокая инфляция и общее замедление мировой экономики. На этом фоне годовой отчет экспертного совета при правительстве Германии рисует мрачные перспективы.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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