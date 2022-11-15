Малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание

Новости Германии. Малый бизнес Германии опасается за свое экономическое выживание. Об этом пишут местные СМИ. По данным мюнхенского Института экономических исследований, почти 20 % предприятий и самозанятых в Германии опасаются за свое дальнейшее существование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом перспективы компаний на ближайшие месяцы и правда неутешительны. А проблемы охватывают все отрасли. Значительное влияние на экономику ФРГ оказали энергетический кризис, высокая инфляция и общее замедление мировой экономики. На этом фоне годовой отчет экспертного совета при правительстве Германии рисует мрачные перспективы.