Малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание

Новости Германии. Малый бизнес Германии опасается за свое экономическое выживание. Об этом пишут местные СМИ. По данным мюнхенского Института экономических исследований, почти 20 % предприятий и самозанятых в Германии опасаются за свое дальнейшее существование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.