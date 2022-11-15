В 2023 году Китай перестанет быть самой густонаселённой страной в мире

И уже в следующем году Китай перестанет быть самой густонаселенной страной в мире. В этом Поднебесную опередит Индия. Рост численности населения с 7 до 8 миллиардов занял 12 лет. Наблюдается увеличение продолжительности жизни за счет улучшения медицины и питания. А к 2050 году на планете будут проживать 10 миллиардов человек.