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В 2023 году Китай перестанет быть самой густонаселённой страной в мире

15 ноября 2022 06:58
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Население Земли достигло 8 миллиардов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году Китай перестанет быть самой густонаселённой страной в мире-1

И уже в следующем году Китай перестанет быть самой густонаселенной страной в мире. В этом Поднебесную опередит Индия. Рост численности населения с 7 до 8 миллиардов занял 12 лет. Наблюдается увеличение продолжительности жизни за счет улучшения медицины и питания. А к 2050 году на планете будут проживать 10 миллиардов человек.

# Экология # Фотофакт

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