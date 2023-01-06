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Задержание босса наркомафии в Мексике переросло в перестрелку с горящими грузовиками и самолётами

06 января 2023 08:27
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Новости Мексики. В Мексике арест одного из главарей наркомафии перерос в полноценный вооруженный конфликт, если не сказать в войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержание босса наркомафии в Мексике переросло в перестрелку с горящими грузовиками и самолётами-1

В городе Кульякан преступные группировки перекрыли все основные дороги горящими грузовиками и автобусами. Несколько групп боевиков на машинах прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и обстреляли самолет ВВС страны. Под огонь попали и пассажирские лайнеры. Людям пришлось прятаться от пуль, лежа на полу салона. Обошлось без жертв и пострадавших. Для наведения порядка в город прибыли армейские подразделения. Власти попросили местных жителей не выходить из дома.

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# Перестрелка # Новости Мексики # Фотофакт

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