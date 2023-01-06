Во время съёмок клипа американского репера началась стрельба. Ранили как минимум 10 человек

Новости США. Как минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция весьма скупо комментирует произошедшее. По их информации, ЧП произошло во время съемок клипа известного репера. Между участниками съемочной группы вспыхнула ссора, после чего кто-то из них открыл беспорядочный огонь. Как стало известно журналистам, тяжелые ранения получил телохранитель музыканта. Место происшествия оцеплено, полиция выясняет все подробности инцидента.