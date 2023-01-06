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Во время съёмок клипа американского репера началась стрельба. Ранили как минимум 10 человек

06 января 2023 08:27
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Новости США. Как минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время съёмок клипа американского репера началась стрельба. Ранили как минимум 10 человек-1

Полиция весьма скупо комментирует произошедшее. По их информации, ЧП произошло во время съемок клипа известного репера. Между участниками съемочной группы вспыхнула ссора, после чего кто-то из них открыл беспорядочный огонь. Как стало известно журналистам, тяжелые ранения получил телохранитель музыканта. Место происшествия оцеплено, полиция выясняет все подробности инцидента.

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# Стрельба в США # Фотофакт

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