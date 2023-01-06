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Министр обороны Израиля проговорился, что страна готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана

06 января 2023 08:25
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В Израиле заявили о готовности напасть на Иран. Об этом проговорился министр обороны страны, выступая перед выпускниками военно-воздушной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Израиля проговорился, что страна готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана-1

Он сказал, что сейчас активно ведется подготовка к нанесению ударов по иранским ядерным объектам. И новоиспеченные летчики однажды смогут принять участие в такой атаке. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новое правительство продолжит работу над уничтожением ядерной программы Ирана и сделает все, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия.

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# Международная политика # Йоав Галант # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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