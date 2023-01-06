Министр обороны Израиля проговорился, что страна готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана

В Израиле заявили о готовности напасть на Иран. Об этом проговорился министр обороны страны, выступая перед выпускниками военно-воздушной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сказал, что сейчас активно ведется подготовка к нанесению ударов по иранским ядерным объектам. И новоиспеченные летчики однажды смогут принять участие в такой атаке. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новое правительство продолжит работу над уничтожением ядерной программы Ирана и сделает все, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия.